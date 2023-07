Reijnders sicuro: "Milan svolta della mia carriera, non ho paura di sbagliare"

Si è da poco conclusa la conferenza stampa per presentare Tijjani Reijnders al popolo milanista. L'olandese, su specifica domanda, si è detto certo: "Se il Milan è la svolta della mia carriera? Sì, è uno step molto importante. Non ho paura di fare errori. Voglio avere fiducia nel mio gioco sul campo e ve lo dimostrerò. Ci metterò la faccia e farò il meglio possibile per il Milan".