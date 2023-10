Reijnders sincero: "Io come Rijkaard? Sono ancora molto lontano. Ronaldinho, Messi e Iniesta i miei idoli"

Tijjani Reijnders è stato intervistato questa mattina sulle colonne di Tuttosport e ha risposto con sincerità al paragone con un leggendario olandese del Milan come Rijkaard. Le sue parole: "Lui era più difensivo, a me piace buttarmi in area (fa il gesto box-to-box con le mani, ndr). Nel futuro non mi vedo al centro della difesa come lui, ma è stato un giocatore incredibile. Sono ancora molto lontano dal suo livello, un giorno chissà?". Il centrocampista olandese ha poi indicato i suoi idoli da bambino: "Quando ero giovane, inizialmente Ronaldinho. E poi Messi. Ma, se penso a me, devo dire Iniesta".