Reijnders soddisfatto con l'Olanda: "Tre punti importanti a Dublino"

vedi letture

Tijjani Reijnders è stato in campo 45 minuti nella vittoria dell'Olanda sull'Irlanda per 2-1 a Dublino. Il rossonero celebra il risultato con un tweet: i tre punti portano gli Orange al secondo posto del gruppo B per le qualificazioni agli Europei. Reijnders è ora pronto per tornare a pensare al Milan e al derby che si profila all'orizzonte.