Reijnders: "Sono felicissimo di essere al Milan. Non vedo l'ora di allenarmi"

Tijjani Reijnders, neo calciatore del Milan, si è così espresso su Instagram celebrando la firma con il Milan: "Sono felicissimo di arrivare in questo Club storico. È un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e di far parte di questa squadra".