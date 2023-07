Reijnders: "Sono un giocatore box to box. Krunic ad oggi è il nostro play"

In merito al suo ruolo in campo, Tijjani Reijnders ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "A me piace giocare da numero 8, da mezzala. La cosa che faccio meglio è essere un giocatore box to box, efficace difensivamente e nell’altra metà campo. Mi piace aiutare a costruire il gioco, essere un giocatore creativo. Mezzala destra o sinistra? A sinistra, lì mi trovo meglio. Krunic playmaker? Sì, penso che Rade oggi sia il nostro centrale, poi vediamo come va durante la stagione".