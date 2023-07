Reijnders: "Sostituire Tonali? Non avverto pressione"

Tijjani Reijnders, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rivelato di non sentire la pressione di dover sostituire uno come Sandro Tonali. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista olandese: "Zero. Sinceramente non avverto pressione, voglio essere me stesso dentro e fuori dal campo".