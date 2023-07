Reijnders spiega che tipo di centrocampista è

Tijjani Reijnders da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella sua prima intervista a MilanTV: “Sono un centrocampista box-to-box a cui piace giocare un calcio offensivo, creare occasioni per i compagni o mettersi in condizioni per segnare. Quando c’è da difendere non mi tiro mai indietro, quindi mi ritengo un tipico centrocampista box-to-box”.