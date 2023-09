Reijnders stacanovista: è il rossonero che ha corso di più in tutte e tre le partite di Serie A

vedi letture

Tijjani Reijnders è uno degli uomini del momento in casa rossonera. La semplicità e l'intelligenza, ma anche lo spirito con cui si è inserito nel gruppo e nel disegno tattico di Pioli sono sotto gli occhi di tutti. Ma l'olandese non è solo testa, anche tanti polmoni. Stando ai match report della Lega Serie A, infatti, Reijnders in tutte e tre le partite del Milan (contro Bologna, Torino e Roma) è il rossonero che ha corso di più, sempre più di 12 chilometri.

Questo il dettaglio:

vs Bologna: 12.802 m

vs Torino: 12.048 m

vs Roma: 12.383 m