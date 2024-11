Reijnders sul momento del Milan: "Dobbiamo migliorare in campionato, sono fiducioso per la partita contro la Juve"

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Tijjani Reijnders ha commentato così il suo momento tra Olanda e Milan: "Sono contento che l'Olanda si sia qualificata ai quarti di Nations League è un bel sentimento. Ora la Bosnia e poi l'attenzione si sposterà di nuovo sul Milan: dobbiamo migliorare in campionato, sono fiducioso per la partita contro la Juve".

In merito agli obiettivi stagionali del Milan, Tijjani Reijnders ha dichiarato: "In Champions League abbiamo il destino nelle nostre mani, il nostro obiettivo però è quello di finire tra le prime otto. L'unico modo per riuscirci è vincendo le partite. Serie A? Non penso sia troppo tardi per lo Scudetto. Ci sono poche squadre in pochi punti. Il Milan sta evolvendo come squadra e le cose miglioreranno".