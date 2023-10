Reijnders sull'ambiente rossonero: "Mi sento a casa: giocare qui è come un sogno di infanzia"

Solo parole al miele quelle che Tijjani Reijnders ha riservato per il Milan nella sua intervista a Tuttosport questa mattina. Il centrocampista olandese ha parlato così di cosa significa essere un giocatore del Diavolo e del suo ambientamento: "Ne sono fiero, sin da quando sono venuto qui e ho firmato il contratto. E anche ora quando sono in campo e indosso la maglia. Vedi il livello degli olandesi in rossonero e quanto è grande il club: giocare nel Milan è come realizzare un sogno d’infanzia.

L'ambiente mi piace molto, anche se a volte è difficile per via della lingua. Sto imparando l’italiano, guardando i film e prendendo lezioni. Mi sento in confidenza con Pioli, lo staff e i compagni, come Loftus-Cheek dentro e fuori del campo. Mi sento molto a casa"