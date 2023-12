Reijnders sulla posizione in campo: "Quest'estate Pioli molto chiaro sul mio ruolo da centrocampista offensivo"

Tijjani Reijnders è reduce da una delle migliori prestazioni in maglia rossonera, domenica contro il Monza, in una partita in cui ha trovato il gol e poi ha dominato in mezzo al campo. Il centrocampista olandese ci ha messo poco a entrare nelle grazie di Pioli, tanto che dopo Tomori è il calciatore più utilizzato in questa prima parte di stagione. Tijjani ha parlato in una lunga intervista a Voetbal International questa mattina.

Le sue parole sulla posizione in campo che, a detta sua, è stato il motivo per cui ha scelto il Milan: "Parlando con Pioli ho scoperto che il club mi aveva seguito tutto l’anno e l’allenatore sapeva esattamente cosa potevo aggiungere alla squadra ed era stato molto chiaro anche sul mio ruolo di centrocampista offensivo. Pioli è un allenatore dalla mentalità offensiva, gran parte del suo materiale di allenamento è incentrato sulle soluzioni calcistiche e su come liberarsi dalla pressione. Anche questo mi ha davvero attratto. Il Milan è un club enorme in una grande competizione, che punta a dominare le partite”.