Reijnders uomo ovunque: la heatmap del centrocampista rossonero parla chiaro

Tijjani Reijnders è sicuramente tra le note più positive dell'inizio di stagione del Milan. Acquistato nell'estate 2023, è entrato a far parte di un centrocampo orfano di Tonali e totalmente da riorganizzare. Con le sue prestazioni sta riuscendo a non far rimpiangere chi c'era prima di lui in campo in quella posizione. Reijnders è uno dei fedelissimi di Pioli: il tecnico rossonero infatti non si è mai privato dell'olandese nelle formazioni titolari in Serie A, mentre solo una volta in Champions Reijnders è partito dalla panchina.

Una delle qualità principali del centrocampista rossonero è certamente la corsa: la sua capacità di coprire gli spazi in campo, facendosi trovare in tutte le zone sapendo sempre che cosa fare. La heatmap di Reijnders parla chiaro: corre tantissimi km ogni partita, infatti risulta sempre tra i calciatori che hanno corso di più in tutta la Serie A turno dopo turno, e copre molte zone di campo, dall'area difensiva a quella offensiva, con una naturale concentrazione maggiore nelle zone centrali, ma con buona distribuzione in tutto il campo da gioco.