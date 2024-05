Reijnders utilizzato poco per offendere? Pioli: "È talmente intelligente e tecnico che più si muove e meglio è"

Nel corso della conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari mister Pioli ha parlato di Tijjani Reijnders, oggi in gol, e della sua posizione in campo. Le sue dichiarazioni.

Reijnders non ha mai fatto mistero sulle sue preferenze per quanto riguarda posizione e compiti in campo, prediligendo un ruolo più offensivo e votato all'attacco. Come mai invece è stato utilizzato spesso in una posizione più arretrata? "È talmente intelligente e tecnico che più si muove sul campo e meglio è, però penso che sia meglio che arrivi in alto invece che partire direttamente lì. Poi le situazioni l'hanno visto costruire dal basso più volte e quando lo fa ci dà pulizia di gioco. Penso che possa segnare di più, ma è solo il primo anno".