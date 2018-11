Reina a MTV: "Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni ora. Dobbiamo essere fedeli al nostro calcio contro il Betis"

Pepe Reina ha parlato così a Milan Tv: “Lo spogliatoio è lo stesso di due settimane fa ma è salita la fiducia e il morale. Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni ora. Serve equilibrio, siamo in crescita, dobbiamo migliorare, stiamo sulla strada giusta, soprattutto nelle ultime partite. Gli errori da non commettere? Si è parlato a lungo, sappiamo cosa non ripetere dell’andata e speriamo di riuscirci. Dobbiamo essere compatti, se gli lasciamo spazi troveranno facilità nel verticalizzare. Serve essere compatti e fedeli al nostro calcio. Il clima? È bello, è un ambiente molto caldo, di festa, con una tifoseria che aiuta tantissimo la loro squadra. Per noi è sempre un piacere giocare in questi campi. Ci giochiamo mezza qualificazione, basta questo per non pensare alla Juventus”.