Reina: "Dudelange? Contenti del risultato, non di come lo abbiamo raggiunto. Partita da cui dobbiamo imparare"

Pepe Reina, ai microfoni di Milan Tv, è tornato a parlare della partita contro il Dudelange: “Siamo contenti per il risultato, non tanto per come è arrivato. Potevamo e dovevamo fare meglio sicuramente ma l’Europa è questa. Nessuna partita è facile. Serve imparare, avere la mentalità più umile in futuro per non ripetere questi errori”