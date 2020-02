Reina, in Premier lo spagnolo è titolare ma l'Aston Villa fa fatica

Passato in prestito secco all'Aston Villa durante il mercato di gennaio, Pepe Reina ha visto esaudirsi il suo desiderio di tornare a giocare stabilmente da titolare. Al Milan era chiuso da Donnarumma e l'ex Napoli e Liverpool ha chiesto di andare via per giocare di più e i rossoneri l'hanno accontentato. All'Aston Villa è titolare e ha giocato fin qui 5 gare: lo spagnolo ha subito 9 reti, perdendo 3 match, pareggiandone uno e vincendo l'altro. La situazione in classifica non è rosea: i Villains si trovano in 17esima posizione, ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione.