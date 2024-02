REN-MIL (1-1): fine primo tempo. Jovic ricaccia indietro il Rennes

Duplice fischio al Roazhon Paerk di Rennes. La squadra di casa è partita molto forte concedendo tantissimi spazi che però, nei primi minuti di gara, un Milan impreciso non ha saputo sfruttare. E così al decimo minuto, con un destro chirurgico da fuori area, i francesi sono andati in vantaggio con Benjamin Bourigeaud, uno dei migliori della squadra di Stephan. I rossoneri tremano ma non perdono il sangue freddo, cominciando a palleggiare con maggiore serenità: al 22esimo una bella manovra avvolgente porta Theo al cross dalla sinistra che pesca Jovic tutto solo che è libero di insaccare di testa. Il Milan finisce il primo tempo raccolto nella metà campo cercando di sfruttare le ripartenze. Una grande occasione per Kalimuendo con riflesso miracoloso di Maignan, l'unico vero pericolo da segnalare.

