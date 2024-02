REN-MIL (2-1): doppietta di Bourigeaud. Francesi avanti con un rigore

vedi letture

Nuova svolta al 54esimo minuto: calcio di rigore per il Rennes. Decisione dubbia di Pinheiro dopo un contatto non così intenso tra Kjaer e Terrier. Benjamin Bourigeaud calcia benissimo e riporta in vantaggio il Rennes: Mike Maignan aveva intuito ma la conclusione era potente e imprecisa, impossibile da prendere. Rennes 2, Milan 1: ora serve tanta concentrazione del Milan. In occasione del rigore Kjaer è stato ammonito.

Segui Rennes-Milan - match valevole per il turno di ritorno dei playoff di Europa League e che mette in palio un posto negli ottavi di finale della seconda competizione europea per club -, gara visibile a pagamento su DAZN e su Sky Sport. Se sei fuori casa oppure non hai possibilità di vedere la partita, e vuoi rimanere aggiornato in tempo reale su quello che accade al Roazhon Park di Rennes, azione dopo azione, segui il live testuale di MilanNews.it: CLICCA QUI.