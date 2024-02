REN-MIL (2-2): lampo di Leao, Rafa segna entrando con il pallone in porta!

Il Milan risponde ancora! Ci pensa Rafa Leao! Dopo una partita fin qui difficile per il portoghese, apparso bloccato e un po' sprecone, il numero 10 parte dalla linea di centrocampo e propone un'azione delle sue, portandosi a spasso mezza difesa del Rennes. Leao riesce a superare anche Mandanda con un po' di fortuna nei rimpalli ed entra da solo in porta con il pallone: 2-2 immediato e qualificazione nuovamente più vicina. Siamo al 56° minuto.

