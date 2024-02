REN-MIL (2-2): triplo cambio per Pioli. Riposo per Leao, Bennacer e Pulisic

Con la rete del 2-2 e il Rennes ricacciato a tre reti di distanza, per la prima volta Stefano Pioli mette mano alla panchina e lo fa mandando in campo tre giocatori. Si guadagnano un po' di riposo in vista dei prossimi impegni di campionato Rafa Leao, Christian Pulisic e Ismael Bennacer. Al loro posto entrano rispettivamente: Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek. Manca mezz'ora circa al termine.

