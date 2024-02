REN-MIL (3-2): quarto cambio Milan, è il momento di Thiaw

vedi letture

Momento di massimo sforzo per il Rennes che è a tutta per provare a cercare il miracolo, spinto da tutto il Roazhon Park. Per questo motivo, a poco più di dieci minuti dal termine, Stefano Pioli corre ai ripori mandando in campo Malick Thiaw, il terzo difensore centrale in campo per i rossoneri di Italia che, dunque, provano a mettere il lucchetto alla difesa davanti alla porta di Maignan. Il tedesco entra al posto di Musah. Intanto il portiere rossonero è stato ammonito per perdita di tempo.

Segui Rennes-Milan - match valevole per il turno di ritorno dei playoff di Europa League e che mette in palio un posto negli ottavi di finale della seconda competizione europea per club -, gara visibile a pagamento su DAZN e su Sky Sport. Se sei fuori casa oppure non hai possibilità di vedere la partita, e vuoi rimanere aggiornato in tempo reale su quello che accade al Roazhon Park di Rennes, azione dopo azione, segui il live testuale di MilanNews.it: CLICCA QUI.