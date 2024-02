REN-MIL (3-2): ultima risorsa per il Milan, dentro Terracciano

Momento di massimo sforzo per il Rennes che è a tutta per provare a cercare il miracolo, spinto da tutto il Roazhon Park. Per questo motivo, a poco più di cinque minuti dal termine, Stefano Pioli corre ai ripari e usa il suo ultimo cambio spedendo in campo Filippo Terracciano. Il laterale difensivo ex Verona rileva dal campo Alessandro Florenzi, arrivato oramai allo stremo delle forze in questa partita.

