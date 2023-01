Renard sulla Supercoppa: "Non vedo un favorito. Il weekend ha portato sensazioni diverse"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Hervè Renard, allenatore dell'Arabia Saudita agli ultimi Mondiali, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della Supercoppa Italiana che oggi si giocherà proprio in terra araba che lui conosce molto bene. Questo il suo giudizio sulla sfida di stasera: "Milan e Inter in campionato sono a un punto di distanza, il weekend ha portato risultati e sensazioni diversi ma non vedo un favorito. In Serie A le milanesi soffrono perché il Napoli vola, inseguire una squadra così forte non è facile sotto l’aspetto psicologico"