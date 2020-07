Rennes, il DS Maurice: "Offerta da 80 mln per Camavinga? Direi di no"

Il direttore sportivo del Rennes Florian Maurice ha commentato ai microfoni di RMC Sport l'interesse del Real Madrid per Eduardo Camavinga: "Non si è parlato del trasferimento di Camavinga. Non c'è mai stato un reale interesse. Ho sempre saputo che sarebbe stato parte del nostro progetto. Se il Real Madrid offrisse 80 milioni? La risposta sarebbe comunque no. Vogliamo che resti al Rennes. Bisogna sottolineare che è un giocatore pieno di ambizioni e forse potrebbe avere il desiderio di giocare altrove. Lo ascolterei, però al momento ha un contratto con il Rennes e valuteremo con calma". In passato il talento francese è stato accostato anche al Milan.