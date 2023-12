Rennes, il Milan può prendere l'impegno sotto gamba? Il parere di Albertini

Nella giornata di ieri, a Nyon in Svizzera, sono andati in scena i sorteggi di Champions, Europa e Conference League, uno dopo l'altro in rapida successione. Tra le squadre italiane coinvolte anche il Milan che è stato accoppiato ai francesi del Rennes, arrivati secondi nel loro girone di Europa League. Sul Corriere della Sera questa mattina ci ha pensato Demetrio Albertini a commentare i risultati dell'urna.

Sul Milan che corre il rischio di prendere alla leggere una squadra come il Rennes, ha detto: "Devono essere società e tecnico a trasmettere ai giocatori il rispetto per le gare di Europa League. E' un trofeo importante, è un costume tutto italiano considerarlo di pestigio negativo".