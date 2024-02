Rennes, Stephan: "Del Milan possiamo parlare degli inserimenti di Loftus-Cheek ma i pericoli sono da tutte le parti"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Rennes Julien Stephan, allenatore dei francesi, ha parlato dei giocatori più pericolosi dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

Sul piano di gioco e i punti di forza del Milan: "Tutti gli allenatori hanno un pensiero dietro. Alla fine però sono i giocatori che decidono delle partite e i risultati. Possiamo parlare degli inserimenti di Loftus-Cheek ma ci sono pericoli da tutte le parti. Per rafforzare il centrocampo servono tante risorse. Ma non è un tema di sistema ma di come ci muoveremo e cosa lasceremo al Milan e cosa invece dovremo proteggere. Una squadra che verticalizza tantissimo e nel girone di Champions era la più pericolosa in questo senso. Il giocatore preferito è Giroud ma anche Loftus e può essere pericoloso"