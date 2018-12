Repice a MN: "Abate centrale è un esperimento, prima finisce meglio è. Farei giocare Simic"

Francesco Repice, intervistato da MilanNews.it, ha parlato dell'esperimento di Abate come centrale di difesa: "Trattandosi di un esperimento, prima finisce e meglio è. Prima finisce questa emergenza per Gattuso e meglio è, perchè una volta ti può andare bene, alla seconda anche, ma alla terza ne dubito. E' difficile che uno che abbia fatto il laterale tutta la vita possa fare il difensore centrale, è proprio un altro modo di giocare a calcio. Io farei giocare sempre un difensore di ruolo e l'unico a disposizione, oltre a Zapata, ad oggi è Simic. Poi, però, è anche vero che Gattuso ci ha lavorato una settimana e sa meglio di chiunque quale sia la scelta giusta da fare, io però come linea di massima farei giocare sempre qualcuno che in quel ruolo così delicato ci è nato".