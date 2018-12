Repice a MN: "Domenica mi aspetto una partita più semplice per il Milan rispetto a quella col Parma"

Francesco Repice, intervistato in esclusiva da Milannews.it, ha parlato della sfida di domenica contro il Torino: ""Non dovrebbe essere un impegno particolarmente complicato. E' vero che il Milan ti fa soffire quasi sempre, perché vince spesso le partite in rimonta o con il fiato corto, però ci mette grande determinazione e una buona condizione atletica, perché se riesci a ribaltare il risultato significa che stai bene fisicamente. Poi tornerà Higuain, quindi mi aspetto una partita relativamente più semplice di quella giocata contro il Parma".