Repice: "Con le Coppe si perde qualcosa per strada, è inevitabile. È accaduto al Napoli, all'Inter, al Milan"

Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista e radiocronista Francesco Repice ha analizzato così le difficoltà incontrate dall'Inter ma non solo nella gestione del doppio impegno in campionato e in Europa: "Si perde qualcosa per strada, è inevitabile. È accaduto al Napoli, all'Inter, al Milan. Le Coppe ti levano non solo energie fisiche ma ti svuotano mentalmente.

Sono d'accordo con quello he dice Sarri: non si possono fare rose da 40 giocatori perché non sarebbe sostenibile economicamente, bisogna evitare di aumentare lo sforzo per li atleti che non sono delle macchine. Oggi solo pochi club al mondo possono permettersi di avere 35-36 giocatori di alto livello per andare avanti il più possibile ovunque".