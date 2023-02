Repice: "Il Milan ha tenuto bene il campo contro il Tottenham, poteva fare anche più gol"

MilanNews.it

Francesco Repice, noto radiocronista, sul proprio profilo di YouTube, ha pubblicato un video nella quale ha commentato il percorso delle italiane in Champions League, tra cui il Milan che ha battuto 1-0 il Tottenham nell'andata degli ottavi: "E' utopia che una delle italiane possa arrivare in fondo alla Champions? Per me no. Una tra PSG e Bayern Monaco uscirà, così come una tra Real Madrid e Liverpool. Il Milan ha dato un insegnamento a tutte le italiane: non c'è tutto questo gap, non ci sono differenze tali che non si può colmare con l'impegno, l'intensità e la qualità delle squadre italiane. Il Milan ha tenuto bene il campo contro il Tottenham, poteva fare anche più gol e ha limitato gli avversari. La gara di martedì ha dimostrato che il Milan e le altre italiane possono andare avanti in Champions. Lo possono fare quindi anche il Napoli e l'Inter. Tutta questa distanza non c'è più. Se le italiane dovesse andare ai quarti in tre, allora ci sarà da ridere".