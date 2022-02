Report Uefa, il 19% degli sponsor delle maglie è sulle scommesse

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Le società di scommesse sportive e giochi rappresentano il 19% di tutte lo sponsorizzazioni di maglia delle principali squadre di calcio in Europa". È quanto si legge nel report Uefa 'The European Club Footballing Landscape', dove si evidenzia anche un incremento del 2% nel 2021 rispetto all'anno precedente "nonostante diversi Paesi (fra i quali l'Italia ndr) abbiano introdotto leggi che vietano la pubblicità per le società di betting", come l'Italia con il decreto Dignità. "Dei 183 club che hanno svelato un nuovo main sponsor della maglia all'inizio della stagione - riporta inoltre lo studio - un quarto aveva concluso accordi con società di giochi e scommesse". Si tratta, sottolinea Agipronews, del settore che investe di più nel calcio, davanti alle società di servizi finanziari (14%), retail (10%), costruzioni (9%), servizi professionali o beni industriali (8%), turismo o società aeree e automobilistiche (7%). (ANSA).