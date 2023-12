Repubblica - Al Milan tanti sarebbero felici di puntare su De Zerbi per la prossima stagione

vedi letture

Secondo quanto riportato da Enrico Currò, giornalista di Repubblica, un nome molto ricorrente per la prossima stagione del Milan, quando con buonissima probabilità si sarà interrotto il rapporto con Stefano Pioli, è quello di Roberto De Zerbi: "al Milan - si legge - tanti sarebbero felici di puntare su di lui".

L'ostacolo

"Il timore - aggiunge Currò - quando si fa il suo nome, è che immagini il proprio futuro ancora e a lungo nel campionato inglese, proprio per questa visibilità, questa disponibilità rintracciabile nei calciatori ad assecondare i suoi comandamenti. Insomma, non sarà facile convincerlo a traslocare". Il Milan ha tutto per riuscirci: il fascino della storia, le ambizioni presenti e probabilmente anche la liquidità per una campagna acquisti all’altezza.