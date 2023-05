Repubblica - De Laurentiis propone un nuovo contratto a Spalletti: no del tecnico toscano

MilanNews.it

Primi problemi in casa Napoli. Come riportato da La Repubblica, la panchina del Napoli è in bilico: il nodo prinicipale è il rinnovo del contratto di Luciano Spallettti. Aurelio De Laurentiis ha proposto all'allenatore toscano un contratto fino al 2025: il neo campione d'Italia, però, ha rifiutato il rinnovo con la società partenopea.