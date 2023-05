Repubblica dopo l'euroderby: "Troppa Inter. Milan, martedì serve un'impresa"

Repubblica scrive così questa mattina all'indomani della vittoria nerazzurri nell'euroderby di andata delle semifinali di Champions League: "Troppa Inter. Milan, martedì serve un'impresa". Dzeko e Mkhitaryan decidono il primo round contro il Diavolo che durante la sfida ha perso per infortunio anche Bennacer. Martedì è in programma il match di ritorno e ai rossoneri servirà un miracolo per ribaltare il risultato.