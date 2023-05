Repubblica: "Dubbio Leao, ombre su Inzaghi. Milano si prepara all’euroderby"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Repubblica titola così questa mattina: "Dubbio Leao, ombre su Inzaghi. Milano si prepara all’euroderby". In casa rossonera c'è il grande dubbio sulla presenza di Rafael Leao, alle prese con un'elongazione all'adduttore rimediato contro la Lazio. La sua convocazione per il match di mercoledì contro l'Inter è a forte rischio (una decisione verrà presa solo all'ultimo). In casa nerazzurra, invece, continua a traballare la panchina di Simone Inzaghi che in estate potrebbe essere sostituito da Thiago Motta.