Repubblica (ed.Bologna): "Cruijff, Van Basten, Kanu: a chi assomiglia Zirkzee?"

"Cruijff, Van Basten, Kanu: a chi assomiglia Zirkzee?". Così in apertura in taglio basso La Repubblica edizione Bologna, che dedica spazio al bomber della squadra di Thiago Motta, tra le sorprese più belle di questa Serie A. L'attaccante brilla, segna e incanta e il quotidiano chiede ad un pool di esperti una somiglianza tra i bomber del passato, scomodando paragoni illustri.

Tra i club che hanno nel mirino Zirkzee c'è anche il Milan che lo ha messo al momento in cima alla sua lista dei desideri. Non è un mistero che in estate i rossoneri faranno un grande invesimento in attacco e ad oggi l'attaccante del Bologna è il preferito del Diavolo.