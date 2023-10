Repubblica - Fagioli alla Procura federale: "Mai giocato sulla Juve". Tonali e Zaniolo: "Nessuna scommessa sul calcio"

All'interno del lungo e dettagliato articolo in cui Repubblica analizza le varie situazioni dei calciatori coinvolti nello scandalo scommesse che sta investendo il calcio italiano in questa pausa per le nazionali, trovano anche spazio alcuni virgolettati tratti dalle deposizioni di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ad oggi gli unici tre nomi iscritti al registro degli indagati.

Il quotidiano riferisce alcune dichiarazioni di fronte agli ispettori della Procura federale (quindi il livello di giustizia sportiva del procedimento), a partire da quanto giurato da Fagioli: "Mai giocato sulla Juve". Dichiarazioni che, si legge, troverebbero conferma nell'analisi del suo telefono. Lato Zaniolo e Tonali, invece, il punto di vista è ancora differente: "Nessuna scommessa sul calcio".