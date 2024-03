Repubblica - Ibra attira a Milano Steve Tashijan, ex Responsabile Performance degli Stati Uniti

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic ieri sera non era al seguito della squadra a Firenze, una rarità rispetto a quanto abbia fatto vedere lo svedese da quando è tornato nel club a dicembre. Nessun allarmismo, ovviamente, il senior advisor rossonero si trovava a Dubai per un evento di tipo commerciale del club rossonero (LEGGI QUI). Anche questo fa parte della nuova vita di Zlatan che, però, intanto lavora per migliorare e far crescere il Milan. E' notizia delle ultime settimane del possibile accordo con Jovan Kirovski, ex ds dei Los Angeles Galaxy che potrebbe presto entrare nel quadro dirigenziale rossonero.

O ancora si è parlato di Wes Beuvink, giovanissimo scout olandese di 25 anni, approdato a Casa Milan dal Groningen che ne ha dato la notizia. Eppure Ibrahimovic starebbe attirando anche qualcun'altro. Come riferisce Repubblica lo svedese avrebbe contattato anche Steve Tashijan, ex Responsabile Performance della nazionale degli Stati Uniti, almeno fino al Mondiale in Qatar. Una vecchia conoscenza, dunque, anche di Christian Pulisic e Yunus Musah. Secondo l'indiscrezione, sarebbe imminente il suo ingresso nello staff rossonero. Due settimane fa, come riportato dal profilo Instagram del preparatore, Tashijan era a Milanello.