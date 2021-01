Repubblica: "Ibra gioca in difesa e rischia Sanremo: 'Io razzista? Mai'"

L'edizione odierna di Repubblica apre questa mattina le sue pagine sportive con questo titolo: "Ibra gioca in difesa e rischia Sanremo: 'Io razzista? Mai'". Non si placano le polemiche dopo la lite tra Ibrahimovic e Lukaku nell'ultimo derby di Coppa Italia. Nel mirino c'è soprattutto l'attaccante del Milan che ieri ha voluto allontanare le accuse di razzismo. Oggi, intanto, è in programma il Cda della Rai nella quale si parlerà anche dell’opportunità di mantenere lo svedese come ospite d’onore del Festival di Sanremo.