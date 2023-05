Repubblica: "Il derby universale: per Milan-Inter servivano 26 stadi"

MilanNews.it

"Il derby universale: per Milan-Inter servivano 26 stadi": titola così questa mattina Repubblica sull'euroderby in programma domani sera e valido per l'andata delle semifinali di Champions League. Per questo match, che sarà seguito in 124 paesi, sono state ben due milioni le richiesti di biglietti (ci sarebbero voluti circa 26 stadi di San Siro per ospitare tutti queste persone).