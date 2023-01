Repubblica - Il Milan e l'idea di "head of performance": l’identikit porta a Milutinovic, preparatore personale di Vlahovic

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Republica, visti i troppi infortuni, in casa rossonera si sussurra del progetto, già avviato durante il Mondiale, di un "head of performance": l’identikit porta ad Andreja Milutinovic, fama di guru in Serbia e preparatore personale di Dusan Vlahovic alla Juventus.