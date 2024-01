Repubblica: "Il Milan ha il mal di rigore: due ne sbaglia, uno lo ferma"

vedi letture

"Il Milan ha il mal di rigore: due ne sbaglia, uno lo ferma": titola così stamattina Repubblica per commentare il pareggio di ieri dei rossoneri contro il Bologna per 2-2. Il Diavolo ha perso una grande occasione per portare a casa una vittoria che gli avrebbe permesso di rosicchiare due punti alla Juventus e di avvicinarsi ancora di più all'Inter, oltre che tenere lontano le inseguitrici.

A punire il Milan sono stati i due errori dal dischetto di Giroud nel primo tempo e di Theo Hernandez nella ripresa. Dopo essere andato sotto nel punteggio, la squadra di Pioli era riuscita a rimontare il Bologna, ma nel recupero della seconda frazione di gioco è arrivato il gol su rigore di Orsolini che non ha permesso al Diavolo di ottenere il suo quinto successo di fila in Serie A.