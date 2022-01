L'edizione odierna di Repubblica titola così: "Il Milan non molla lo scudetto". Nonostante le tante assenze, i rossoneri hanno battuto ieri sera 3-1 la Roma a San Siro e restano così in piena corsa per lo scudetto. Sfruttando il fatto che l'Inter non ha giocato a Bologna, il Diavolo si è portato ora ad un solo punto dalla vetta della classifica della Serie A.