Repubblica - Inter-Milan, la sfida del palleggio

Dopo anni di spettacoli tutt’altro che esaltanti, stasera la Scala del calcio si appresta a vivere un derby d’altri tempi. Non solo Icardi e Higuain, ma anche il gusto per il gioco che accompagna le ambizioni dei due club: Spalletti e Gattuso - osserva il quotidiano La Repubblica - promettono una partita di quelle che erano la norma sette anni fa. Il valore della rosa interista, rispetto alla scorsa stagione, è aumentato quasi del 30%, mentre l’incremento di quella milanista supera il 20%. Sarà appunto il derby a confermare se non sia un’illusione effimera. Di fatto si gioca per la Champions, cioè per 45 milioni di euro più o meno garantiti la prossima stagione.