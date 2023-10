Repubblica: "Juve, prova di forza a San Siro. Il Milan perde di nuovo la testa"

vedi letture

"Juve, prova di forza a San Siro. Il Milan perde di nuovo la testa": apre così questa mattina Repubblica le sue pagine sportive, analizzando la vittoria di ieri sera dei bianconeri in casa dei rossoneri per 1-0 grazie ad una rete dell'ex rossonero Locatelli. Il Diavolo ha fatto la partita per tutto il primo tempo, ma poi è arrivata l'espulsione di Thiaw che ha cambiato tutto.