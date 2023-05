Repubblica: "L’altalena del derby: Inzaghi più solido, ora Pioli è a rischio"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "L’altalena del derby: Inzaghi più solido, ora Pioli è a rischio". Domani sera è in programma la semifinale di ritorno di Champions League e rispetto a qualche settimane fa la situazione delle panchine delle due squadre si è invertita: il tecnico nerazzurro va verso la conferma, mentre è più in bilico la posizione dell'allenatore rossonero, soprattutto se il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.