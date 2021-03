Repubblica: "L’arte di arrangiarsi. Il Milan senza Ibra più forte dei suoi guai"

"L’arte di arrangiarsi. Il Milan senza Ibra più forte dei suoi guai": titola così questa mattina Repubblica per esaltare il successo di ieri dei rossoneri sul campo del Verona. Nonostante le assenze importanti, in primis quella di Ibrahimovic, la squadra di Pioli ha ottenuto la sua 11^ vittoria in 13 trasferte in campionato e si è avvicinata in classifica all'Inter capolista (-3 in attesa di Inter-Atalanta di stasera).