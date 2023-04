Repubblica: "La Pasqua di Napoli e Milan: il campionato come test per il derby di Champions"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "La Pasqua di Napoli e Milan: il campionato come test per il derby di Champions". Oggi in campo sia gli azzurri che i rossoneri che poi si affronteranno mercoledì a San Siro nell'andata dei quarti di Champions League: la squadra di Spalletti sarà impegnata a Lecce, mente quella di Pioli affronterà in casa l'Empoli.