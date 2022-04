Repubblica - La Super League prepara il ricorso contro la UEFA

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

La battaglia legale fra UEFA e Superlega ha vissuto nella giornata di oggi un'altra tappa importante, ma non certamente l'ultima. Il Tribunale di Madrid ha infatti ribaltato l'iniziale giudizio del giudice Manuel Ruiz de Lara che aveva imposto alla UEFA di ritirare e non comminare sanzioni a Juventus, Real Madrid e Barcellona, ovvero i 3 club ancora all'interno del progetto: con una nuova disposizione del giudice Sofia Gil Garcia è stata ribaltata questa sentenza dopo il ricorso della UEFA, che ora potrebbe dunque sanzionare i 3 club.

Previsto il ricorso, prima della pronuncia da Bruxelles

Secondo repubblica.it, la Superlega presenterà a sua volta un ricorso contro questa decisione, col processo che è stato fissato per il prossimo 14 giugno. Il tutto, giusto ricordarlo, in attesa del confronto vero e proprio che si terrà a Bruxelles ed in cui l'Unione Europea e la Corte di Giustizia saranno chiamate ad esprimersi in merito alla possibilità per i club di "associarsi" in competizioni da loro direttamente gestite in nome della libera concorrenza.