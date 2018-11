Repubblica - Lazio-Milan, sfida per il 4° posto col "giallo" Olimpico

Lazio e Milan si giocano il quarto posto nel big match della 13giornata di campionato. A Roma, però, c’è preoccupazione per le condizioni del terreno di gioco dello stadio Olimpico. Un vero e proprio “giallo”, come lo definisce il quotidiano La Repubblica. Rugby e maltempo, infatti, potrebbero aver provato il manto erboso. Queste le parole di Simone Inzaghi: "Dopo Italia-All Blacks e la pioggia chissà come sarà il terreno".